Глава Дмитровского городского округа осуществил мечту детей героев СВО

На одной из встреч, дети наших героев рассказали главе Илье Поночевному о том, что мечтают покататься на карте. В канун Дня Победы Илья Игоревич пригласил ребят на открытый картодром.

С детьми провели инструктаж, подробно рассказали, как управлять картом, как входить в повороты — и выдали амуницию. Первые круги были пробными, детям надо было не только понять, как управлять картом, но и почувствовать уверенность в своих силах. А потом они с удовольствием катались на гоночном авто.

После первой серии заездов все пили чай с пирожными. Дети рассказали о своих успехах в школе, о планах на лето, а Илья Поночевный поделился своими школьными историями.

Во втором заезде к гонкам присоединился и сам Илья Игоревич вместе с Александром Орловым, депутатом Московской областной думы.

«Забота о семьях бойцов — наш долг. Мы часто общаемся, чтобы оказать им всю необходимую поддержку, в которой они могут нуждается», — сказал руководитель муниципалитета.

По всем вопросам семьи могут обратиться в Дмитровский Центр поддержки и в филиал Фонда «Защитники Отечества». Здесь помогают в получении медицинской реабилитации, психологической помощи, санаторно-курортного лечения, также оказывают содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Каждая ситуация рассматривается в индивидуальном порядке. Волонтеры всегда готовы прийти на помощь в решении бытовых задач.

На базе Фонда открыт центр бесплатной юридической помощи. Обратиться в него могут участники СВО и их семьи. Каждую пятницу с 10:00 до 13:00. Центр поддержки семей мобилизованных, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 92. +7(926)371-83-63. Филиал Фонда «Защитники Отечества», г. Дмитров, ул. Профессиональная, дом 1А, +7(903)100-60-03.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.