Глава Дмитровского округа организовал экскурсию по городу для девочки из Курска

Анжелика Палагина уже почти месяц живет в семейном центре «Дмитровский». Девочка приехала туда из Курска. Она — ребенок с инвалидностью, передвигаться может только на коляске, ей необходим специализированный медицинский уход и реабилитация. Родителей у девочки нет, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Меня здесь так радушно встретили. Даже не верится, что я не в сказке, а в подмосковном Дмитрове. У меня здесь уже много друзей, и все стараются помочь, что-то подсказать. Очень переживала, справлюсь ли с учебой, но учителя все очень хорошие. Спасибо всем, кто заботится обо мне. У меня все хорошо!» — поделилась Анжелика.

Чтобы ближе познакомить девочку с Дмитровом, глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный организовал для нее экскурсию по городу.

«В это непростое время жители Курской и Белгородской областей нуждаются в нашей помощи и поддержке. Мы должны объединить усилия, чтобы преодолеть все трудности и одержать победу. Действовать сообща — вот что сейчас важно!» — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

От имени главы муниципалитета Ангелину приветствовала Ирина Костышина, заместитель главы округа. Она вручила девочке сладкий букет и памятные сувениры. И пожелала Ангелине хорошо учиться и полюбить Дмитров так, как любят его все дмитровчане.

В музейно-выставочном комплексе музея-заповедника «Дмитровский кремль» Анжелике показали уникальные экспонаты, сотрудник музея Анна Муромская рассказала ей о древней истории Дмитрова: как город оборонялся от татаро-монгольского нашествия и зачем люди построили почти тысячу лет назад вал, как пожар несколько раз уничтожал Дмитров, но он восстанавливался вновь благодаря его жителям. Рассказала и про дмитровских купцов, и знаменитые усадьбы, про самый известный экспонат музея — курную избу и строительство Успенского собора, а также многое другое. Девочка с огромным интересом слушала рассказ о городе, ставшем сейчас ее домом.

Во время прогулки по центру Дмитрова Ангелина узнала о народных приметах, связанных со скульптурами горожан, которые уютно расположились на улице Кропоткинской. Она потерла линейку на скульптуре «Учительница» — это чтобы учиться хорошо, а на «Огороднице» ласково погладила носик кота — просто так, на удачу во всём…

«Я в восторге. Здесь все такие добрые, приветливые. На экскурсии мне очень понравилось, мне рассказали и показали столько всего интересного. Особенно запомнились старинные пушечки, курная изба и скульптуры на улице около вала, спасибо за отлично проведенное время», — поделилась после экскурсии и небольшой прогулки по городу Ангелина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что детей из Курской области распределили в комфортные летние лагеря в Московской области.

«Был большой и очень оперативный запрос на эвакуацию, вывоз детей, которые оказались как раз в тех районах, которые были оккупированы. В этой связи силами „Мострансавто“, а также наших коллег <…> все эти дни занимались организацией, сбором детей и соответственно доставкой их в Подмосковье», — сказал Воробьев.