Глава ЧР Кадыров показал видео с «воскресшим» сыном Адамом

сегодня в 11:15

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с позднего ужина. На нем присутствовал сын политика, секретарь Совета безопасности ЧР Адам.

На ужине присутствовал помощник главы Чечни Висмурад Алиев. Кадыров сидел с ним и о чем-то общался.

Затем на кухню зашел Адам Кадыров. Отец и помощник поприветствовали молодого человека, и тот сел за стол.

Мужчины продолжили общаться, шутили и веселились.

«Поздний ужин с дорогим братом, помощником Главы ЧР Висмурадом Алиевым и секретарем Совета Безопасности ЧР Адамом Кадыровым, «воскресшим» вопреки последним вбросам», — подписал видео руководитель российского региона.

9 февраля Кадыров назвал вбросом информацию о ДТП с участием Адама Кадырова. Политик отметил, что с помощью ИИ можно обмануть любого человека. В январе СМИ распространяли информацию о ДТП в Грозном, в котором якобы пострадал Адам.

