Глава Черноголовки встретился с женами и мамами участников СВО

В преддверии Международного женского дня в уютном зале МУК КДЦ «Гамма» г. Черноголовки состоялось чаепитие с женами участников специальной военной операции. На встрече присутствовал глава округа Роман Хожаинов, он поздравил женщин с наступающим праздником, пожелал позитива, здоровья, оптимизма, пожелал всем радоваться каждому дню. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Встреча прошла в атмосфере тепла и взаимопонимания, где каждая женщина смогла поделиться своими переживаниями и надеждами.

За чашкой ароматного чая обсудили насущные вопросы, вопросы поддержки семей военнослужащих, а также насладились прекрасными песнями в исполнении талантливых солисток КДЦ «Гамма». Жены участников СВО получили возможность не только отдохнуть и отвлечься от повседневных забот, но и почувствовать себя частью большого и дружного сообщества.

В завершение встречи каждой женщине были вручены билеты на предстоящий спектакль «Скамейка» и цветы, как символ признательности за их терпение, верность и преданность. Мероприятие стало ярким проявлением солидарности и поддержки, столь необходимой в непростое время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.