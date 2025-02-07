Глава Чехова встретился с коллективом чеховской больницы

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин провел встречу с коллективом чеховской больницы, в ходе которой рассказал о планах по модернизации котельных и тепловых сетей. Особое внимание было уделено городским очистным сооружениям, реконструкция которых запланирована на будущий год, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

«Благодаря поддержке нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и Правительства Московской области, мы смогли войти в государственную программу и получили возможность впервые за все время существования объекта провести его капитальный ремонт и модернизацию», — отметил Собакин.

В ходе диалога сотрудники медучреждения смогли задать наиболее волнующие их вопросы. В первую очередь это содержание многоквартирных домов, программы капитального ремонта и вопросы отопления. Глава округа поручил управлению ЖКХ оказать помощь жителям в проведении общих собраний собственников с целью формирования заявления в ФКР о включении дома в краткосрочный план капитального ремонта. В части отопления было отмечено, что на первой котельной завершен капитальный ремонт последнего котла, в результате чего котельная теперь оснащена абсолютно новым агрегатом, который в ближайшие дни должен выйти на нормативные параметры отпуска теплоносителя.

Жители Крюково обратили внимание на отсутствие освещения на тротуаре, ведущем к остановке общественного транспорта. В ближайшее время на место выедут специалисты МБУ «Чеховское благоустройство» для устранения проблемы. Также, по просьбе жителей, до конца следующей недели будет проведена опиловка деревьев по улице Гагарина.

Две недавние аварии, произошедшие на перекрестке у микрорайона Губернский, вызвали у жителей тревогу. Одно из обращений касалось установки видеокамер для фиксации нарушений. В администрации муниципалитета уже сформирована рабочая группа с представителями ГАИ, которая в ходе ближайшего заседания рассмотрит предложения по работе светофоров на Симферопольском шоссе и установке видеокамер.

В завершение встречи жители домов 23 и 25 по улице Чехова выразили благодарность за благоустройство дворовой территории, которое было проведено в прошлом году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.