Глава Чехова вручил первые паспорта
Фото - © Администрация м.о. Чехов
В канун праздника — 8 марта в торжественной обстановке глава Чехова Михаил Собакин вручил паспорта юным жительницам Чехова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Разделить это радостное событие с ребятами пришли их родные и близкие.
Первый официальный документ получили девять девушек:
- Виктория Киселева;
- Василиса Мухина;
- Василиса Кочнева
- Ксения Корж;
- Энже Ника Мутлу;
- Виктория Муханова;
- Милена Миронова;
- Анастасия Котова;
- Анастасия Цымбалова.
«Первый документ — это только начало большой жизни. Впереди ждут аттестат школы, водительское удостоверение, а также нелегкий этап выбора будущей профессии и получение диплома», — отметил Собакин.
По традиции вместе с паспортами новоиспеченные владельцы получили экземпляры Конституции РФ и книги Николая Карамзина «История государства Российского», что символизирует важность гражданских прав и исторической самоидентификации. Этот момент был особенно значим, ведь для каждой девочки получение паспорта стало не только личным, но и общим праздником.
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