Глава Чехова вручил первые паспорта

В канун праздника — 8 марта в торжественной обстановке глава Чехова Михаил Собакин вручил паспорта юным жительницам Чехова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Разделить это радостное событие с ребятами пришли их родные и близкие.

Первый официальный документ получили девять девушек:

Виктория Киселева;

Василиса Мухина;

Василиса Кочнева

Ксения Корж;

Энже Ника Мутлу;

Виктория Муханова;

Милена Миронова;

Анастасия Котова;

Анастасия Цымбалова.

«Первый документ — это только начало большой жизни. Впереди ждут аттестат школы, водительское удостоверение, а также нелегкий этап выбора будущей профессии и получение диплома», — отметил Собакин.

По традиции вместе с паспортами новоиспеченные владельцы получили экземпляры Конституции РФ и книги Николая Карамзина «История государства Российского», что символизирует важность гражданских прав и исторической самоидентификации. Этот момент был особенно значим, ведь для каждой девочки получение паспорта стало не только личным, но и общим праздником.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.