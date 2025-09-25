Глава Чехова проверил ход работ на котельной № 25

С целью контроля работ по реконструкции котельной и мониторинга начала отопительного сезона глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин выехал на котельную № 25 в село Талалихино, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Котельная отапливает 4 многоквартирных и 7 домов частного сектора, а также школу, детский сад и Дом культуры «Фортуна».

На момент начала работ износ оборудования составлял 95%. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, котельная была включена в масштабную программу модернизации объектов теплоснабжения м. о. Чехов со сроком реализации два года.

В период остановки котельной в летний период, на объекте были произведены работы по профилактическому обслуживанию оборудования и замена насосного агрегата системы отопления. Сейчас на объекте уже установлено теплообменное оборудование, насосная группа ГВС и рециркуляции котлов, а также установлены и обвязаны 2 новых котла. От одного подается отопление и вчера, 24 сентября, от него стали подавать горячую воду.

«При общении операторы обратили внимание, что им необходимо еще пройти обучение по управлению новой техникой. Замечание справедливо не только для этого объекта, но и для всех 12-ти котельных, на которых устанавливается новое оборудование. Подрядчик обязательно проведет обучение, результатом которого станет возможность управления режимами отопления в автоматическом режиме. Также автоматом все показания котельной будут передаваться на основной диспетчерский пункт ресурсоснабжающей организации», — рассказал Михаил Собакин.

В ближайшие дни подрядчик приступит к ремонту кровли и восстановлению теплового контура здания.

В ходе модернизации на котельной будет произведена замена основного и вспомогательного оборудования: дымовой трубы, узла водоподготовки с насосным и фильтрационным оборудованием, внутреннего газоснабжения с ГРУ. Проектом предусмотрена полная реконструкция здания. Установленная мощность, которую получит котельная в ходе модернизации, будет почти в два раза превышать потребление. Срок окончания работ — IV квартал 2026 года.