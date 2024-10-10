Глава Чехова провел очередной личный прием граждан

сегодня в 15:30

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел очередной личный приём граждан, в ходе которого рассказал о важности внимания к проблемам каждого жителя и оперативном решении вопросов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Во время личных приемов мы можем детальнее понять и разобрать проблемы людей. В каждом конкретном случае удается найти пути решения даже самых сложных вопросов», — отметил Собакин.

На приеме жители поднимали вопросы, касающиеся земельно-имущественных отношений, а также ремонта и содержания дорог в сельских населённых пунктах. По всем обращениям были даны разъяснения, обозначены сроки решения и назначены ответственные исполнители. Вся полученная информация уже направлена в профильные структурные подразделения.

Михаил Собакин также выразил благодарность жителям, обратившимся с вопросами.

«Ваше мнение и забота о нашем городском округе Чехов очень важны для меня. Мы продолжим работать над решением возникших проблем и улучшением качества жизни нашего округа», — сказал Собакин.

Записаться на прием к главе городского округа Чехов Михаилу Собакину можно следующими способами:

заполнив форму на официальном сайте администрации городского округа Чехов: https://chekhov.mosreg.ru/feedback/index

лично обратившись в службу по работе с обращениями граждан по адресу: г. Чехов, Советская пл., д. 3, каб. № 2.

Кроме того, консультацию о записи на прием можно получить по телефону: 8(496)726-89-96.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.