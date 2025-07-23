Глава Чехова проконтролировал подготовку к фестивалю «Молодинская битва»

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин выехал на место проведения фестиваля «Молодинская битва» и проконтролировал подготовку всех локаций мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже 26 июля гости и участники фестиваля смогут увидеть реконструкцию великой битвы русских воинов против крымско-татарской орды. Она произошла 453 года назад. Именно в эти дни в 1572 году войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина нанесли сокрушительное поражение армии крымского хана Девлета I Гирея.

«В данный момент на поле идет подготовка площадки для установки шатров и палаточного лагеря реконструкторов. Совсем скоро начнется возведение декораций, монтирование сцены и оборудование торгово-ярмарочных пространств и фудкорта. Для гостей будет организован подвоз бесплатной питьевой воды. Определен и огорожен участок поля, где пройдет главное действо фестиваля — реконструкция битвы при Молодях. Для автомобилистов предусмотрительно сделали удобную, а главное — большую парковочную площадку», — отметил Михаил Собакин.

Для гостей, которые решат приехать на фестиваль на общественном транспорте, к месту проведения будет организован трансфер:

от «ст. Чехов» до «Молоди» через пгт. Столбовая 16 автобусами среднего класса;

от «МЦД. Подольск» 5 автобусами среднего класса.

От железнодорожной станции «Молоди» до места проведения мероприятия, всех гостей будут сопровождать экскурсоводы, которые расскажут о Молодинской битве и об истории фестиваля.

Безопасность мероприятия обеспечивается сотрудниками правоохранительных органов, Национальной гвардии и Росгвардии. В обязательном порядке предусмотрено дежурство бригады Скорой помощи.

Во время проведения фестиваля «Молодинская битва» использование квадрокоптеров для съемки без специального разрешения строго запрещено.

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