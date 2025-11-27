Глава Чехова принял участие в акции «Коробка храбрости» для маленьких пациентов

Глава м. о. Чехов Михаил Собакин принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция проводится уже более десяти лет с целью поддержки детей, проходящих длительное лечение или сложные медицинские процедуры в стационарах. Мероприятие предусматривает сбор подарков, книг и игрушек, предназначенных для повышения настроения маленьких пациентов и поддержания их эмоционального тонуса в период лечения.

Ежегодно представители администрации м. о. Чехов совместно с коллегами организуют сбор «Коробок храбрости» для детей муниципалитета и передают их в лечебные учреждения.

«Коробка наполнена подарками, книгами и игрушками, призванными поднять настроение маленьким пациентам и укрепить их дух в трудные моменты лечения. Сегодня при участии Местного отделения партии в Чехове открыто три „Добрых комнаты“. Они располагаются как в стационаре, так и в детской поликлинике. Мы уже обсудили с главным врачом возможность открытия „Добрых комнат“ в новой поликлинике, после ее открытия», — прокомментировал Михаил Собакин.

В акции может принять участие любой желающий, собрав индивидуальную коробку либо принести необходимые предметы:

— игрушки (кроме мягких);

— игровые наборы, пазлы, головоломки;

— развивающие и настольные игры;

— конструкторы, наборы для творчества;

— канцелярские принадлежности, раскраски;

— детские книги.

В соответствии с санитарными требованиями принимаются только новые, упакованные товары.

Срок участия в акции продлен до 2 декабря. Пункты приема расположены по адресу: г. Чехов, ул. Дружбы, 21.