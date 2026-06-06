Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту около 12 км

Самый северный действующий вулкан Камчатки выбросил пепел на высоту почти 12 км. Ему был присвоен «красный» код авиационной опасности, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в МАКС .

Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч распространился на 50 км в северо‑восточном направлении в сторону Камчатского залива.

Жителям и гостям Камчатского края рекомендовали закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу и проводить уборку в средствах индивидуальной защиты.

Шивелуч — действующий вулкан возрастом 60–70 тысяч лет и высотой в 3283 метра. Он относится к числу наиболее опасных вулканов не только Камчатки, но и всего мира.

Ранее метеорит пролетел над извергающимся вулканом Майон на Филиппинах. Космическое тело сгорело в атмосфере, озарив небо яркой вспышкой.

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