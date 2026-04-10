Глава Чехова передал волонтерам материалы для масксетей

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин 9 апреля посетил волонтеров объединения «Горячие сердца» в селе Шарапово и передал им материалы для плетения маскировочных сетей и изготовления костюма «Леший», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла на базе Дома культуры «Родник». Объединение «Горячие сердца» работает с осени 2022 года. За это время к инициативе присоединились десятки жителей, открыты отделения в Венюкове, Стремилове и Ваулове.

С 2022 года волонтеры изготовили 60 тыс. окопных свечей, переработав 22 тонны парафина, и связали около 3 тыс. шерстяных носков. Активисты помогают отдельным подразделениям и госпиталям, в том числе развернутым на передовой. По просьбе реаниматолога с позывным «Наркоз» они начали собирать эвакуационные наборы с простынями, одеялами и мини-подушками, а также шить белье для госпиталей.

«Все волонтеры не только на территории Чехова, но и всей Московской области активно взаимодействуют друг с другом. Если объявляют срочный сбор, подключаются сразу все. Так было и в этот раз, когда за пару дней собрали машину помощи для воюющих на Курском направлении», — отметил Михаил Собакин.

Он добавил, что волонтеры обратились к администрации с просьбой помочь в поиске помещения, и власти постараются поддержать инициативу.

Подробная информация о волонтерских объединениях и способах оказания гуманитарной помощи размещена на сайте администрации: https://agoch.ru/events/volunteers-of-chekhov

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.