Глава Чехова обсудил актуальные вопросы с сотрудниками местного предприятия

Глава г. о. Чехов Михаил Собакин провел встречу в формате «Выездной администрации» с сотрудниками компании «ПромМашТест», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На мероприятии прозвучали самые разные вопросы. Работники предприятия живут в разных населенных пунктах округа, и поэтому каждый из них озвучил свои беспокойства. Жительница ул. Полиграфистов обратилась с просьбой предусмотреть возможность закрыть контур спортивной площадки, чтобы во время игры в футбол мяч не вылетал за ее пределы.

Среди остальных обращений: организовать на регулярной основе выезд станции переливания крови для возможности донорам сдать кровь; увеличение фельдшерско-акушерских пунктов и врачебного персонала; содержание контейнерных площадок.

«В своей работе мы стараемся не просто использовать все методы коммуникации с жителями, но и совершенствовать их, предлагая новые формы», — отметил глава округа Михаил Собакин.

Все вопросы взяты в работу и по каждому из них будут держать связь с заявителями.

Предприятие «ПромМашТест» начинало свою деятельность на территории Чехова в 2016 году всего с 70-ти квадратных метров. Сегодня в нем три корпуса общей площадью 30 тыс. кв. м. Здесь трудятся 250 человек, среди которых большое количество молодых специалистов.

Испытательный центр «ПромМаш Тест» вошел в число лучших испытательных лабораторий России по итогам ежегодного проекта Всероссийской организации качества «Лучшие испытательные лаборатории России».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.