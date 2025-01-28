Глава Чехова Михаил Собакин навестил жительницу блокадного Ленинграда

27 января — День полного снятия блокады Ленинграда. Страшные по своей жестокости 872 дня, которые пережили жители города-героя, навсегда останутся в истории как символ мужества и непоколебимости Русского народа. В память об этой значимой дате глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин навестил жительницу блокадного Ленинграда Галину Волкову и передал ей поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выжить с сестрой в оккупированном городе им удалось лишь благодаря детскому саду, где им предоставляли минимальное питание. Во время эвакуации по льду Ладожского озера их колонна подверглась обстрелу вражеской авиации, и один из грузовиков провалился под лед. Однако им повезло остаться в живых и попасть на поезд, который отвез их в одну из кубанских станиц. Прожив три месяца в станице, семья переехала в Куйбышев, а через два года после окончания войны — в Кенигсберг. В 1963 году Галина Волкова вышла замуж и переехала в Чехов.

«Преодолев невообразимые трудности и лишения, жители блокадного Ленинграда не утратили силу духа и человечность. Галина Ивановна — яркий тому пример. Каждый ее рассказ, каждая страница из дневников тех времен наполнены отчаянием и надеждой, горечью утрат и силой воли, которые не давали сломаться даже в самые трудные моменты», — отметил Михаил Собакин.

Блокада Ленинграда — это не только героические подвиги защитников, но и страшные муки мирных жителей. Миллионы людей пережили голод, холод и разрушения, оставив потомкам не просто историю, а безмолвные свидетельства о стойкости русского духа.

«Мы выражаем свою глубокую благодарность нашим ветеранам и всем, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины, кто подарил нам возможность жить в мире. Наша обязанность — бережно хранить память о тех событиях и передавать ее нашим детям и внукам», — подчеркнул глава округа.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.