Глава Бурятии призвал мужчин уносить жен в спальни и наполнять детсады

В Северобайкальске появился новый детский сад «Подснежник». Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в Telegram-канале прокомментировал важное событие и заявил, что сады нужно наполнять, поэтому мужья должны «уносить своих жен в спальни».

«Главная задача для северобайкальцев, чтоб детский сад всегда был полон детьми. Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и… Ну вы меня поняли. Работаем», — написал Цыденов.

Современный и просторный детский сад рассчитан на 280 ребят и 14 групп. В нем будут музыкальный и спортивный залы, медкабинет, игровые площадки и пищеблок. Для детей создали все условия для развития. Это стало возможным при поддержке президента России и национальной программе «Развитие образования».

«Спасибо строителям, педагогам и всем, кто вложил силы в этот важный для города проект. Детский сад станет местом радости и первых открытий для ребятишек Северобайкальска!» — заключил глава Бурятии.