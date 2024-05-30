Глава Богородского округа пообщался с жителями в формате выездной администрации

Сухин вместе с заместителями совершил выезд на 4 точки.

Первой точкой стал поселок Горбуша, где глава и заместители обсудили проблемы землевладения. Жители использовали землю, ранее принадлежавшую министерству обороны, и теперь ищут разъяснения по поводу их прав. В итоге жителям предоставили четкие объяснения о правовом процессе выкупа земли и пообещали письменно ответить на все вопросы.

На второй точке, в селе Ямкино, проверили улицу Московскую, где жители попросили отремонтировать дорогу. Несмотря на то, что дорога в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии, Игорь Сухин уверил, что этот участок включен в план ремонта на следующий год.

Затем представители власти посетили центры образования №№ 21 и 8, где капитальный ремонт ведется в соответствии с графиком. Все виды отделочных работ и прокладка коммуникаций идут по плану. Уже к началу учебного года школы откроются.

В этот день также прошел личный прием жителей в администрации. Жители деревни Ново выразили обеспокоенность по поводу переполненной контейнерной площадки. Управление благоустройства и управляющая компания объединятся для решения этого вопроса. Место будет реконструировано и расширено, а переполненная свалка будет очищена.

«Традиционно мы вместе со специалистами отвечаем на вопросы, с которыми приходят люди. Иногда их можно решить сразу, иногда требуется выезд, чтобы на месте решить вопрос со специалистами. Мы всегда открыты и считаем, что диалог с жителями — наш приоритет», — сказал Игорь Сухин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.