Глава Богородского округа лично проверил готовность парковой инфраструктуры

Глава Богородского округа Игорь Сухин приехал в Центральный городской парк с целью проверки готовности данного объекта к летнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Покрытия во многих местах пришли в негодность в связи с переменчивостью зимней погоды. Подготовка идет в авральном режиме, причем не только в Центральном парке, но и в других парках округа. Сотрудники обновляют и красят ограждения, МАФы, аттракционы. К началу летнего сезона дирекция парков планирует завершить все работы.

На многофункциональной площадке, где зимой работал каток, в теплое время будут предложены летние активности. В ближайшее время приступят к монтажу спортивного оборудования.

Проверяющие отметили удовлетворительное состояние зеленой зоны. Проверили технику. Далее рабочая группа направилась в другие парки округа.

Большая работа предстоит по преображению парковых зон в рамках реализации госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». В этом году запланирована реконструкция парка «Липовая аллея» в г. Электроугли. Готовится необходимая документация для вхождения на следующий год в программу для преображения городского парка. Также планируется модернизация «Рощи» в Обухово.

В этом году Центральный парк готовится к юбилею. 17 мая планируются основные мероприятия в честь празднования 150-летия. Готовится обширная развлекательная программа для гостей и жителей округа, выступление звезд.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.