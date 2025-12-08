Глава Башкирии запретил подчиненным новогодние корпоративы

сегодня в 16:46

Радий Хабиров: чиновникам не стоит устраивать корпоративы на Новый год

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил коллег не организовывать пышных празднований Нового года. К чиновникам по этому вопросу он обратился на оперативном совещании, сообщает Ufa1.ru .

«Я не говорю: „Не поздравляйте своих коллег“. Безусловно, поздравьте, но мы договорились: никаких особенных корпоративов, ничего такого. Кончится война — закатим хороший праздник», — сказал Хабиров.

По его словам, сейчас никто не поймет праздника с размахом, это будет как-то слишком.

Хабиров добавил, что главной задачей властей республики будет обеспечение праздника жителям, в особенности детям.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.