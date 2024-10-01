Глава Балашихи первые паспорта 41 школьнику

«Сегодня важный день. Уже стало доброй традицией в последний понедельник каждого месяца мы собираемся в этом зале для того, чтобы вручить паспорта новым нашим гражданам Российской Федерации. Сегодня, прежде всего, мне хочется поздравить вас, ребята, с прошедшими днями рождения. Вы получаете первый важный документ. Вместе с этим документом вы получаете как новые права в соответствии с нашим законодательством, так и новые обязанности. Конечно, мне хочется вам пожелать успехов в учебе», — сказал Сергей Юров.

Церемония прошла в рамках акции «Мы — граждане России!». Проект направлен на то, чтобы сделать вручение паспорта значимым и запоминающимся событием, воспитывающим чувство патриотизма. Он реализуется общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.