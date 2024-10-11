Глава Балашихи Сергей Юров навестил раненых бойцов СВО

сегодня в 03:11

Глава Балашихи Сергей Юров навестил раненых бойцов в госпитале имени Бурденко, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Вместе с руководителем регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Еленой Жарой он передал гуманитарную помощь для бойцов. В составе груза - санитарно-гигиенические принадлежности.

«Встретились с раненными бойцами из Балашихи, которые сегодня проходят лечение в военном госпитале имени Бурденко. От волонтеров и предпринимателей города передали гуманитарную помощь и подарки. Желаю скорейшего выздоровления», — сказал Юров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.