Глава Балашихи проверил строительство детской площадки в Ольгинском лесопарке

На данном этапе ведутся работы по подготовке территории и укладке основания для будущего игрового комплекса. Обновление включает установку современного и безопасного игрового оборудования, укладку ударопоглощающего покрытия, скамеек, мусорных урн, а также проведение работ по озеленению территории.

«Мы большое внимание уделяем работам по благоустройству городской территории. Наша цель сделать так, чтобы в каждом микрорайоне была комфортная зона отдыха для горожан. Здесь рядом находится школа № 5, и я уверен, что эта площадка будет очень востребована нашими маленькими жителями», — сказал Сергей Юров.

На территории площадки будет создано три игровых зоны, установлено уличное освещение и система видеонаблюдения, что обеспечит безопасность и комфорт в вечернее время. Завершение строительства планируется на конец октября.

Работы ведутся в рамках программы «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.