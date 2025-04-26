Глава Балашихи принял участие в общероссийском субботнике

Руководитель городского округа Балашиха Сергей Юров на субботнике высадил деревья на территории Владимирского парка. Военнослужащие тоже присоединились к уборке лесной части парка, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Спасибо большое, что сегодня нашли время прийти. Также хочу поблагодарить всех жителей нашего города, которые активно присоединяются к нашим субботникам не только сегодня. Уже седьмую неделю мы проводим субботник и приводим наш город в порядок», — сказал Сергей Юров в приветственной речи.

Для участников субботника на территории парка работала полевая кухня, где можно было подкрепиться после усердной работы.

Общероссийский субботник стартовал в Балашихе 26 апреля во Владимирском парке. Также уборка территорий прошло в Полтево, Павлино и Саввино при поддержке предприятий и управляющих компаний. Все желающие жители Балашихи могли присоединиться к субботнику в любом дворе города.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.