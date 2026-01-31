Глава Балашихи принял участие в масштабном субботнике

Глава Балашихи Сергей Юров принял участие в Московском областном субботнике 31 января. Вместе с партийцами, представителями администрации, волонтерами и неравнодушными жителями секретарь местного отделения Единой России присоединился к уборке территории у гимназии № 1 имени Героя РФ А. В. Баландина и у школы № 8 с ОВЗ. Весь необходимый инвентарь участникам субботника выдали на площадке, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Январь выдался по-настоящему снежным, и сегодня важно сказать спасибо всем городским службам и неравнодушным жителям, которые вместе вышли на масштабный субботник. Общими усилиями мы помогаем быстрее устранить последствия снегопадов и привести город в порядок», — сказал Сергей Юров.

Масштабный субботник проходит в Балашихе на 70 площадках. Более 3 тысяч человек объединились, чтобы оперативно привести в порядок общественные пространства, дворовые территории и пешеходные зоны для повышения безопасности и комфорта городской среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.