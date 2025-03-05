Глава Балашихи поздравил женщин округа с наступающим Международным Женским днем

Глава Балашихи Сергей Юров, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Борис Соловьев поздравили женщин с наступающим Международным женским днем. Праздничный концерт состоялся во Дворце культуры «Балашиха». В холле участниц праздничного вечера встречали букетами тюльпанов, а атмосферу мероприятия дополняла живая музыка, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сергей Юров поздравил женщин с наступающим праздником и поблагодарил за ту поддержку, которую они ежедневно дарят окружающим.

«В преддверии Международного женского дня мы традиционно собрались в этом зале, чтобы поздравить представительниц прекрасного пола. От лица всех мужчин Балашихи, сердечно поздравляем вас, прекрасные женщины нашего города, с этим весенним праздником! Благодарим за ваш неустанный труд, который ежедневно выполняете на рабочих местах, за вклад в развитие нашего города, который вы вносите с большой любовью и преданностью. И мы, мужчины, все делаем ради вас и вашего счастья!» — сказал Сергей Юров.

Также в этот день ДК «Балашиха» в соответствии с указом президента России Владимира Путина юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» наградили 4 жительниц блокадного Ленинграда и бывшую несовершеннолетнюю узницу фашистского концлагеря. Сергей Юров отдельно поздравил ветеранов, выразив признательность за их мужество и героизм.

Концертную программу на большой сцене ДК «Балашиха» подготовили военный оркестр Первой армии противовоздушной и противоракетной обороны под руководством военного дирижера, капитана Кирилла Жаркова, художественный руководитель и начальник военного оркестра майор Павел Зяблецев. А также вокальная студия «Планета талантов», отряд Юнармии имени Героя России Алексея Буриличева «Подводники-15», кавер-хор «Припевочки», студия эстрадных и бальных танцев «Виктория».

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