Глава Балашихи поздравил ветерана Анатолия Никитина с наступающим 9 Мая

В мероприятии также приняли участие заместитель главы Михаил Объедков, депутаты Совета депутатов округа Ульяна Кондрякова и Рустам Фахрисламов. Для Анатолия Михайловича выступили оркестр, агитбригада и солистка ансамбля Министерства обороны России Дарья Котова.

«Для нас большая честь лично поздравить Анатолия Михайловича с наступающим Днем Победы. От имени всех жителей Балашихи выражаю искренние слова благодарности и низкий поклон за подвиг, мужество и трудовой путь. Истории таких людей — это живая память о Великой Отечественной войне и настоящий пример для подрастающего поколения», — отметил Сергей Юров.

Во дворе дома ветерана прозвучали знаменитые композиции «Амурские волны», «Прощание славянки» и «День Победы». Жители соседних домов вышли во двор, чтобы вместе поздравить фронтовика и поблагодарить его за подвиг поколения победителей. Мероприятие прошло в рамках проекта Единой России «Историческая память».

«Приятно, что не забываете, это очень ценно. Хочу пожелать нашей молодежи никогда не падать духом и всегда стремиться к знаниям. Учиться нужно всю жизнь. Я и в школе учился, и потом в техникуме, и в институте. Какие бы трудности ни встречались на пути, важно оставаться сильными, честными и не бояться труда. Учиться никогда не поздно», — поделился Анатолий Никитин.

Анатолий Михайлович Никитин встретил войну 11-летним мальчишкой. В 1944 году он поступил в музыкальный взвод запасного стрелкового полка. Там он обучался игре на басу и выступал перед солдатами, поддерживая боевой дух военнослужащих. Анатолий Михайлович застал видел все тяготы военного времени. Особенно тяжелым воспоминанием для него стало возвращение отца инвалидом после Курской битвы.

После войны Анатолий Никитин продолжил заниматься музыкой — окончил музыкальную школу пограничников, затем поступил в музыкальное училище. Позже судьба привела его на железную дорогу: он поступил в железнодорожный техникум, однако обучение прервала служба на флоте.

Вернувшись со службы, Анатолий Михайлович окончил техникум железнодорожного транспорта. Затем получил диплом инженера-энергетика, после чего работал в проектном институте главным специалистом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.