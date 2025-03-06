Глава Балашихи поздравил участниц женского форума с наступающим Женским днем

В ДК «Кучино» в Балашихе прошел весенний женский форум 3.0, посвященный Международному женскому дню. В мероприятии, которое состоялось при поддержке Общественной палаты и ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Балашихи, приняли участие свыше 150 представительниц прекрасного пола — волонтеры и руководители волонтерских групп города. Это женщины, которые с первых дней спецоперации помогают бойцам и их семьям, сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед началом праздничного концерта в фойе Дома культуры для женщин были организованы интересные мастер-классы, выставка изделий ручной работы и многое другое.

О том, что форум — это не только площадка для общения и приятного времяпрепровождения, но и место, где можно с пользой провести время — подчеркнул в своей приветственной речи глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«Форум — это традиция, которая зародилась 3 года назад, и сегодня она развивается, она действительно превратилась в такое мероприятие, когда мы не просто встречаемся и поздравляем друг друга, но это и возможность девушкам делиться опытом, рассказывать о своей деятельности, и даже научиться собирать автоматы, что тоже интересно. Ведь наша русская женщина действительно может все, и даже автомат разобрать. Я в очередной раз хочу сказать огромные слова благодарности всем, кто присутствует в этом зале, большому коллективу наших девушек-волонтеров, сказать вам, что без вас мы точно бы не смогли сделать ничего, и все, что мы делаем — делаем ради вас. Поздравляю с наступающим 8 Марта. Желаю всем вам счастья, любви, чтобы скорее наступил мир», — сказал Сергей Юров.

Председатель Общественной палаты округа, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова в своем поздравительном выступлении особый акцент сделала на поддержке со стороны коллег. По ее словам, без помощи представителей бизнеса, городских учреждений, партии «Единая Россия», Общественной палаты Подмосковья и многих других — организовать форум такого масштаба точно бы не получилось.

«И благодаря этой коллаборации наша традиция живет и развивается. Счастья вам, здоровья, — обратилась она к женщинам. — И помните, что все всегда к вашим услугам. Волонтеры Подмосковья — вас всегда спасут, члены Общественной палаты Балашихи — помогут, члены Общественной палаты Московской области — выслушают, а Балашихинская областная больница — вылечит. С праздником!» — сказала Елена Жарова.

Подарком к Международному женскому дню для участниц форума стали цветы и концерт. С яркими творческими номерами перед гостями выступили коллективы из ДК «Радуга».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.