Глава Балашихи поздравил пациенток госпиталя Росгвардии с 8 Марта

Сергей Юров вместе с активистами «Молодой Гвардии» посетил госпиталь Росгвардии в преддверии 8 Марта. Во встрече также участвовал главный врач учреждения, генерал-майор медицинской службы Олег Багаев.

«8 Марта — один из самых любимых и долгожданных праздников для нас, мужчин. Это день, когда мы можем сказать слова благодарности и признания женщинам, которые рядом с нами. Сегодня особенно важно подарить вам тепло, внимание и поддержку. Желаю вам скорейшего выздоровления, настоящего женского счастья, чтобы рядом всегда были надежные мужчины, которые будут любить, заботиться и радовать вас не только в праздник, но и каждый день», — сказал Сергей Юров.

Главный военный клинический госпиталь Росгвардии рассчитан на 1 200 коек и является одним из крупнейших медицинских учреждений ведомства. На его территории работают четыре специализированных центра и более 40 лечебно-диагностических отделений.

Учреждение оснащено современным оборудованием, здесь внедряют новые методики лечения, ведут научную работу и готовят медицинские кадры. В планах — строительство нового хирургического корпуса и центра анестезиологии и реанимации с гибридными операционными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в данный момент в процессе реализации находится большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе. Его мощность — 1,2 тыс. коек. Больница будет расположена на территории около 120 тыс. кв. м.

«Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Это значит, что там можно проводить самые точные обследования. В Подмосковье реализуется большая программа модернизации здравоохранения. Очень важно создать специальные условия для врачей — для тех, кто работает здесь и в каждой поликлинике Московской области», — добавил глава региона.