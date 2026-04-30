Глава Балашихи подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России»

Глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров выдвинул свою кандидатуру для участия в предварительном голосовании партии, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сергей Юров более 20 лет работает в системе местного самоуправления: он прошел путь от специалиста до главы округа.

«Последние 9 лет я работаю главой Балашихи и хорошо понимаю запросы жителей, задачи муниципалитетов и региона. Уверен, что мой опыт, знание территории и выстроенное взаимодействие с областными коллегами позволят эффективно представлять интересы наших жителей уже на федеральном уровне. За последние годы нам удалось реализовать ряд значимых проектов — от строительства социальных объектов до решения системных инфраструктурных вопросов. Но впереди еще много задач, и важно продолжать эту работу», — отметил Сергей Юров.

Предварительное голосование Единой России традиционно проходит в открытом формате и направлено на формирование списка кандидатов с учетом мнения жителей. Принять участие в процедуре могут все зарегистрированные избиратели старше 18 лет.

Срок выдвижения кандидатов на предварительное голосование продлен до 14 мая. Уже сейчас проходит регистрация избирателей для участия в электронном голосовании на сайте PG.ER.RU с подтверждением через «Госуслуги».

Само предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Итоги процедуры станут основой для формирования списка кандидатов от партии на выборах в сентябре 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.