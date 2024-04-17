Глава Балашихи передал помощь коллеге, который ушел добровольцем в зону СВО

Глава Балашихи Сергей Юров встретился со своим коллегой, замначальника управления ЖКХ администрации Балашихи Дмитрием Брушлинским, который ушел добровольцем в зону СВО в январе 2024 года. Глава округа передал ему необходимое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики региона.

«Мы с главой городского округа перед моим уходом также встречались. Соответственно, были достигнуты определенные договоренности и Сергей Геннадиевич попросил о всех потребностях сообщать. Вот, собственно, два с половиной месяца пребывания в зоне проведения СВО обозначили яркую потребность в оборудовании. Хочется поблагодарить и главу городского округа, и в целом всю администрацию, а также всех жителей Балашихи, которые, знаю, на самом деле тоже очень много делают для помощи участникам СВО», — сказал Брушлинский.

В Балашихе действуют два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в местном отделении партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1.

«Всегда волнуемся за наших ребят, рады встретиться во время их короткого отпуска. Желаю удачи и, конечно, скорейшего возвращения домой с победой», — сказал Юров коллеге.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах указана на сайте.

Телефон регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья»: 8 (925) 591-40-33.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.