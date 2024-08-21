Глава Балашихи обсудил готовность образовательных учреждений к новому учебному году

Вместе с директорами образовательных учреждений городского округа Люберцы глава муниципалитета Сергей Юров провел профильный час. На встрече были рассмотрены вопросы готовности школ и детских садов к новому учебному году, результаты и планы по подготовке детей к олимпиадам, передает пресс-служба администрации округа.

«Вопросам образования в нашем городском округе уделяется пристальное внимание, особенно в летний период — это всегда подготовка к новому учебному году», — сказал Сергей Юров.

На встрече обсудили предстоящий сезон Балашихинской школьной Лиги. Уникальный спортивный проект школьной спортивной лиги был запущен в 2023 году в Балашихе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он будет продолжен в новом учебном году.

В Балашихе проводятся регулярные проверки школьных библиотек. Их фонды пополняются учебными пособиями. Комплект учебников для каждого школьника выдадут бесплатно.

Кроме того, к началу учебного года в Балашихе откроются новые сады и школа на 1500 мест в ЖК «Пехра». Большое здание на 1500 мест станет филиалом школы N27. Его построили благодаря Президентскому проекту «Образование». Сегодня на объекте ведутся завершающие работы по благоустройству, расстановка мебели. Помимо учебных классов здесь будут специализированные кабинеты и лаборатории, библиотека, спортивные и актовый залы, творческие студии и мастерские.

В микрорайоне Ольгино своих первых воспитанников ждёт новый детский сад на 250 мест. Трёхэтажный садик на Главной улице, 31 площадью более тысячи квадратных метров рассчитан на десять групп детей от полутора до семи лет и две ясельные группы. В нём будут залы для занятий музыкой, физкультурой и других кружков, кабинеты логопеда и психолога, прачечная и методический кабинет. На благоустроенной территории сделали игровые зоны, закрытые песочницы, спортивные площадки для занятий волейболом и баскетболом и у каждой группы есть своя беседка.

Работа по подготовке учебных заведений города продолжается и находится на контроле администрации.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.