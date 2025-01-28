Глава Балашихи Юров вручил 43 школьникам округа их первые паспорта гражданина РФ

Первые паспорта гражданина Российской Федерации вручили 43 школьникам Балашихи. Торжественная церемония прошла в администрации городского округа в рамках проекта «Мы — граждане России». Первый документ ребятам вручил глава Балашихи Сергей Юров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вручил первые паспорта юным балашихинцам. Получение паспорта — важный и ответственный момент в жизни каждого гражданина и патриота своей страны. Желаю ребятам осознавать силу и величие нашего государства, с честью нести звание гражданина России, добиваться своих целей и делать нашу страну еще лучше благодаря своим талантам», — прокомментировал Сергей Юров.

Проект «Мы — граждане России» направлен на то, чтобы сделать вручение паспорта значимым и запоминающимся событием, воспитывающим чувство патриотизма. Он реализуется общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.