Поддержка многодетных в РФ может только присниться семьям из других стран

Участница «Это у нас семейное» высоко оценила поддержку многодетных в России

В семье Гладышевых из Серпухова Московской области 13 детей, поровну и мальчиков, и девочек. Самому старшему сыну 35 лет. Самой младшей дочке – 9 лет, сказала корреспонденту РИАМО участница полуфинала конкурса «Это у нас семейное».

«Та поддержка, которую получают семьи в России, может только приснится многодетным семьям иностранных государств», - сказала она.

Гладышева добавила, что сейчас к многодетным семьям повернулись государственные органы.

«У нас есть возможность бесплатного проезда на общественном транспорте, выручают и пособия на детей. Сейчас проводится много мероприятий для многодетных семей. Есть даже льготы на занятия каким-то видом спорта или творчества, - всего не перечислить», - говорит Гладышева.

Она добавила, что хотелось бы, чтобы государство не переставало развивать меры поддержки семей: она нужна не только многодетным, но и молодым семьям, и тем, кто прожил браке более полувека.

Валерий и Оксана Гладышевы – многодетные родители. Валерий – ветеран труда. Награжден почетным знаком министерства науки и образования «За милосердие и благотворительность».