ГК «Садовое кольцо» помогла исполнить мечты 12 юных жителей Подмосковья

В рамках акции «Елка желаний» федеральный девелопер подготовил сюрпризы для семи ребят из Красногорска, чьи родители участвуют в СВО, и пятерых детей из Шаховской. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Садовое кольцо» .

Торжество в красногорском Дворце культуры «Подмосковье» объединило более десяти детей. Добрые волшебники выбирали письма с новогодней ели и осуществляли написанные в них мечты.

Генеральный директор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов вручил детям подарки: модные сумки, беспроводные наушники, игрушки, наборы для творчества и юных фотографов, а также надувную кровать.

В ДК «Шаховская», который на время праздника превратился в резиденцию Деда Мороза, ведущий руководитель проектов Московской области ГК «Садовое кольцо» Иван Сенькин подарил трехлетней Веронике и шестилетнему Александру наборы для творчества. С их помощью брат и сестра создадут уникальный ночник с собственными рисунками и изящные украшения из эпоксидной смолы для мамы. Десятилетний Семен стал обладателем лыжного комплекта, а Ярослав и Стефания, чья семья недавно потеряла дом в пожаре, получили умную колонку «Алиса».

Также каждому ребенку вручили сладкий новогодний набор. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети радостно пели праздничные песни, танцевали и водили хороводы.

«Акция „Елка желаний“ стала по-настоящему волшебным событием, наполненным искренними эмоциями, улыбками и радостью. Дети получили именно те подарки, о которых мечтали. Видеть эти счастливые глаза — самая большая награда», — сказал генеральный директор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Фото - © Пресс-служба ГК «Садовое кольцо» Фото - © Пресс-служба ГК «Садовое кольцо» Фото - © Пресс-служба ГК «Садовое кольцо»