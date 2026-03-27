Гимназию Подольских курсантов посетила делегация из Китая

Хлебом-солью и величальной песней встретили сегодня гостей из Китая в гимназии имени Подольских курсантов. В первую очередь знакомство с культурой — посещение школьного музея этнографии и русского быта. Затем показали музей, посвященный Великой Отечественной войне. Экскурсию на китайском языке провели ученицы гимназии.

«Для меня это очень важно и классно как для изучающей китайский язык. Я хочу связать будущую профессию с этим языком», — рассказала девушка.

Исполнительный директор Международной технологической школы «АChinese» мисс Чжоу Миньюэ поблагодарила за гостеприимство и высоко оценила уровень языка и произношение подольских школьниц.

Знакомство с культурой продолжили за чаем из самовара. К нему — русские блинчики и пирожки. Гостья из поднебесной с удовольствием отведала угощенье.

По словам директора гимназии имени Подольских курсантов Натальи Квашенниковой, в дальнейшем планируется подписание договора о сотрудничестве гимназии и китайской школы.

«Перспективы развития есть. Есть, к чему стремиться. Дети интересуются языком, изучают его. В следующем году мы планируем открыть курсы китайского языка», — отметила директор гимназии.

Вместе с кадетами и юнармейцами гости возложили цветы к памятнику Подольским курсантам.

Продолжилось общение в инновационном корпусе. После экскурсии и концерта состоялся телемост со школой Китая, во время которого ученики, изучающие китайский язык, приняли участие в уроке.

Завершился визит делегации из Китая знакомством с уникальным памятником истории и архитектуры — церковью Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах.

В Московской области проходит Неделя китайской культуры. Всего делегации из Китая посетят шесть подмосковных школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.