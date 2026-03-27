Гимназия имени Подольских курсантов приняла делегацию из Китая

26 марта в Подольске состоялось образовательное событие в рамках международного сотрудничества «Московская область: Языки за мир и дружбу». Площадкой для укрепления интернациональных связей стала Гимназия имени Подольских курсантов, которая приняла гостей из провинции Цзянсу. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественная часть началась в академическом корпусе гимназии, где делегацию встречали по исконно русской традиции. Фольклорный ансамбль «Лоскуток» в народных костюмах приветствовал гостей хлебом-солью и старинными песнями.

В состав делегации вошли исполнительный директор Международной технологической школы «АChinese» мисс Чжоу Миньюэ и представитель школы Динара Капова. Со стороны Городского округа Подольск гостей сопровождали председатель комитета по образованию, руководители информационно-методического центра и директора нескольких школ округа.

Уникальной особенностью стали экскурсии по школьным музеям, проведенные полностью на китайском языке учащимися старших классов. Гости посетили Музей Подольских курсантов и Музей этнографии и русского быта, где для них организовали мастер-класс по изготовлению куклы-оберега и знакомство с русскими народными промыслами.

«Я уже два года изучаю китайский язык и сегодня впервые применила свои знания на практике, проведя экскурсию по школьному музею для носителей языка. Для меня это колоссальная возможность потренироваться и соприкоснуться с культурой. Китайский язык я выбрала потому, что наша страна начала активно сотрудничать с КНР, и я хочу связать с этим свою будущую профессию. Самое сложное в языке — это тона, а вот иероглифы писать не так трудно, их можно выучить», — поделилась эмоциями ученица 10 «В» класса Таисия Скрипунова.

Инновационный потенциал подмосковного образования продемонстрировали во втором корпусе гимназии. Членам делегации представили:

— работу химических лабораторий и спортивного зала;

— проект «Эффективная начальная школа» с показом опытов;

— возможности центра цифрового образования IT CUBE, где презентовали передовые IT-проекты учащихся.

«Я услышала, как дети представляют музей на моем родном языке. Их китайский очень хороший — это был настоящий сюрприз!», — отметила мисс Чжоу.

Кульминацией встречи стала концертная программа «На перекрестке культур: Россия — Китай». Творческим подарком от подольских школьников, изучающих китайский язык, стали легендарная «Катюша» и народная песня «Цветок жасмина», исполненные на языке гостей.

Завершился визит круглым столом. Участники обсудили роль гимназии как эффективного образовательного центра и наметили векторы дальнейшего сотрудничества. В режиме прямого включения с коллегами из Китая прошел онлайн-урок, в котором приняли участие около 20 гимназистов.

Финалом встречи стал торжественный обед, где гостям представили блюда традиционной русской кухни. После делегация отправилась на экскурсию к уникальному памятнику истории и архитектуры — Церкви Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев