сегодня в 16:26

Гимнастки из Лобни завоевали 13 медалей на чемпионате и фестивале Московской области

Воспитанницы центра эстетической гимнастики «Вершина» городского округа Лобня показали блестящие результаты на Чемпионате Московской области и фестивале«Верь в себя». Соревнования собрали сильнейшие команды региона, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Лобненки взяли 13 медалей в различных возрастных категориях.

На чемпионате Московской области команды завоевали следующие награды:

• девочки 8-10 лет: «Алекса» — 2 место, «Элис» — 3 место;

• девочки 10-12 лет: «Магия» — 3 место;

• девочки 12-14 лет:

«Ника» — 2 место, «Сириус» — 3 место.

Результаты на фестивале «Верь в себя»:

• девочки 6-8 лет: «Аника» — 2 место;

• девочки 8-10 лет: «Алекса» — 1 место, «Элис» — 2 место, «Иллюзия» и «Эвелин» — 3 место;

• девочки 10-12 лет: «Магия» — 2 место;

• девочки 12-14 лет:

• «Ника» — 1 место.

• «Сириус» — 2 место.

Лобненские гимнастки регулярно участвуют в турнирах различного уровня и привозят домой награды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.