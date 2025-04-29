Гигантские выдры впервые за 161 год поселились в Московском зоопарке

В природе гигантские выдры живут в тропических лесах, болотах, озерах и ручьях в Южной Америке. В Московском зоопарке впервые появились такие питомцы за всю его 161-летнюю историю существования, сообщает ТАСС .

Для новых обитателей в зоопарке специально построили новый вольер. Взрослая особь вместе с хвостом может достигать двух метров. В настоящее время в вольер заселили трех гигантских выдр — двух самцов и самку.

«Им (выдрам — ред.) чуть больше года, они весят где-то 23-24 килограмма, едят в основном речную рыбу — это карп, сомик, форель. В среднем где-то в день они съедают по два килограмма на голову, едят три раза в день. <…> Взрослая особь вместе с хвостом дорастает где-то до двух метров», — рассказала на открытии вольера гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Гигантские выдры дружат между собой. Они вместе охотятся, играют и отдыхают. Для развлечений и комфортной жизни новых питомцев в вольере установили бассейн, и некоторые участки суши оснастили подогревом. На территории также есть несколько зон с разным видом грунта: от песка, земли до мульчи.

Акулова также рассказала, что на старой территории зоопарка открыли вольер с малайскими медвежатами, которые появились у зоопарка не так давно. В первое время павильон будет работать всего час для организованных групп, а в дальнейшем сотрудники будут ориентироваться на поведение медвежат.