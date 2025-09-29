Гигантские съедобные грибы обнаружили в центре Петербурга

На территории Смоленского кладбища в Северной столице был замечен гриб поразительных размеров. Судя по всему, это головач гигантский из семейства шампиньонов. Его нашла фотограф-анималист Маори Мурр, поделившаяся фотографиями находки в своем профиле в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня в районе Смоленского кладбища мне попались такие грибы. Впервые вижу подобные экземпляры. Их уже частично съели слизняки. Мой телефон служит мерой для понимания размера. В общем, на Васильевском острове действительно много необычного растет», — написала девушка.

Головач гигантский (Calvatia gigantea) классифицируется как съедобный гриб, относящийся к семейству шампиньонов. В пищу пригоден только в молодом возрасте. Ранее подобные грибы находили в Быстринском природном парке на Камчатке.

«Этот гигант, который легко узнать по белоснежной округлой форме, напоминающей футбольный мяч, поразит вас своими размерами: диаметр может достигать 80 см, а вес — нескольких килограммов. В литературе есть упоминания о настоящих гигантах, которые вырастали до 150 см и весили почти 23 кг. Он растет с поразительной скоростью, достигая максимального размера всего за неделю. Искать его рекомендуется на плодородных почвах: вдоль дорог, в лиственных лесах, среди зарослей крапивы и у дренажных канав», — уточнили в пресс-службе сети природных парков.

Мякоть данного гриба отличается плотной, белой структурой, по текстуре схожей с пастилой или зефиром. По мере созревания гриб утрачивает свою упругость и становится менее плотным, приобретая желтовато-зеленые, оливковые и оливково-коричневые оттенки. Параллельно с этим его консистенция преобразуется в пастообразную массу, а затем превращается в коричневый порошок.

Головач гигантский также ценится за свои питательные свойства: он богат белком, витаминами и минералами. Его широко используют в кулинарии для приготовления разнообразных блюд, включая супы, запеканки и салаты. Однако перед употреблением в пищу грибов, собранных в диких условиях, необходимо убедиться в их съедобности, чтобы избежать отравления, поскольку молодые экземпляры легко перепутать с ядовитыми видами.

