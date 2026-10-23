Гидрометцентр спрогнозировал теплую зиму в части регионов России

Зимой 2026–2027 годов ряд российских регионов ожидает температура выше нормы. При этом на востоке страны прогнозируют периоды аномальных холодов, сообщает «Север-Пресс» .

В ноябре в Европейской России, на Урале и в Западной Сибири ожидается превышение температурной нормы на 2–4 градуса. На Ямале отклонение может достичь 6–10 градусов.

«Выше средних многолетних значений средняя месячная температура воздуха наиболее вероятна на севере Северо-Западного федерального округа, на севере Красноярского края, на севере Дальневосточного федерального округа», — сообщил Гидрометцентр в вероятностном прогнозе.

В декабре на большей части страны температура останется в пределах нормы. Более сильные морозы ожидаются на юге Сибири и Якутии, в Бурятии, Забайкалье, на севере Амурской области и Хабаровского края.

В январе теплее нормы будет на значительной части Северо-Западного и Приволжского округов, востоке Центральной России, западе и севере Урала, на Таймыре. На Чукотке и севере Камчатки температура окажется ниже нормы.

В феврале тепло выше нормы прогнозируют на Урале, юге Поволжья, юго-западе Сибири и севере Красноярского края. Зимой избыток осадков ожидается на большей части Европейской России, на Урале и юге Сибири.

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