сегодня в 07:08

Гидрометцентр РФ: теплая, но ветреная погода будет в Московском регионе в среду

Днем в среду в Москве и области будет от 24 до 26 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Будет малооблачно, без дождя. Ветер переменных направлений, от двух до семи метров в секунду.

Ночью температура воздуха снизится до 9-11 градусов тепла. Будет переменная облачность, преимущественно без дождя. Ветер слабый.

Ранее сообщалось, что 18 сентября станет одним из последних аномально жарких дней сентября в Москве. На следующей неделе начнутся осенние заморозки.