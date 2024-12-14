Гидрометцентр РФ: мороз, снег и гололедица придут в Московский регион в субботу

Днем 14 декабря в Москве и области будет от шести до четырех градусов мороза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В субботу в Московском регионе ожидается облачная погода. Будет снег и гололедица. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от семи до пяти градусов ниже нуля. Ожидается облачная погода, гололедица и снег. Ветер юго-западный и южный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее пресс-служба Минздрава Подмосковья сообщила, что люди могут столкнуться с холодовым дерматитом, обморожением и сухостью кожи зимой. Чтобы это не произошло, рекомендуется носить теплые аксессуары, использовать защитные крема, стараться долго не находиться на улице.