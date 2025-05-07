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Гидрометцентр РФ: дождь будет в Московском регионе 7 мая

Днем 7 мая в Москве и области будет от 13 до 15 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Московском регионе в среду будет облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь.

Ночью в Москве и области ожидается от трех до пяти градусов тепла. Погода облачная, с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

На День Победы заморозки могут появиться в Московской области. Температура воздуха будет не выше 10 градусов тепла.