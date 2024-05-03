Гидрометцентр раскрыл, ждать ли россиянам потепления в ближайшие дни

Регионы России накрыло похолодание с дождями, сильным ветром и местами снегом. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, до конца первой декады мая россиянам не стоит надеяться на существенное потепление, сообщает «ФедералПресс» .

Синоптик отметил, что в Россию пришел «мощный поток» холодного воздуха с северо-восточного направления. По словам Вильфанда, генетически эти воздушные массы создавались в приполярных районах.

«Воздушная масса на европейскую территорию (России — ред.) будет поступать до конца первой декады (мая — ред.) с севера и северо-востока», — пояснил научрук Гидрометцентра.

В то же время имеющиеся прогнозы свидетельствуют, что летом в России температура будет уже около и выше показателей нормы, добавил Вильфанд.