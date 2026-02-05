ГГТУ и Молодежный парламент Орехово-Зуевского округа разработают совместный план мероприятий

Встреча прошла на базе Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуево. В обсуждении приняли участие ректор Галина Скударева, проректор по воспитательной работе и молодежной политике Людмила Старых, председатель Молодежного парламента Александр Климов и активисты.

Участники отметили, что современная инфраструктура университета открывает широкие возможности для проведения молодежных мероприятий. После официальной части гости познакомились с лабораториями, музеями и центрами вуза.

Достигнута договоренность о проведении дополнительной встречи после окончания каникул. На ней представители университета и студенческого совета совместно с Молодежным парламентом сформируют детальный план совместных действий.

ГГТУ сегодня объединяет более 8 500 студентов, 10 факультетов и 4 колледжа. Университет реализует 74 образовательных профиля, включая педагогические и IT-направления, и является современным центром подготовки кадров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.