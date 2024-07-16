Гештальт-терапевт Ким: зависимость — это болезнь на всю жизнь

Человеку важно понимать, что зависимость — это болезнь на всю жизнь, ее природа имеет генетическую и социальную предрасположенность, сообщила РИАМО бизнес-психолог, гештальт-терапевт, директор по развитию проекта Psy Follow Ксения Ким.

«Риск стать зависимым повышается, если в семье были родственники (родители или бабушки/дедушки), страдающие алкоголизмом, а также в семьях, где было жестокое обращение, насилие, высокий уровень эмоциональной напряженности у матери или где ребенку не уделялось достаточного внимания», — сказала Ким.

По ее словам, человек, выросший в таких семьях, не очень хорошо различает свои потребности и желания, имеет недостаточную способность перерабатывать свои сложные чувства (горе, стыд, вина, страх, одиночество). И тогда он учится регулировать эмоциональное состояние быстрым доступным способом (сигареты, алкоголь, наркотики, компьютерные игры, еда и т. д.).

«Со временем у психики снижается способность самостоятельно перерабатывать свое состояние, таким образом всегда нужен этот „костыль“, чтобы почувствовать себя лучше», — добавила специалист.

К самым распространенным зависимостям относятся химическая зависимость (курение, алкоголь, токсикомания, наркотики), нарушение пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от еды), гэмблинг — игровая зависимость (компьютерная зависимость, азартные игры), зависимость от сексуальных связей и любовных отношений, интернет-зависимость, трудоголизм и шопоголизм, перечислила гештальт-терапевт.