Трижды кавалер Ордена Мужества, член Генсовета «Единой России», замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков поделился мнением о значимости международной патриотической акции. В преддверии 9 Мая миллионы людей по всей стране и за рубежом проверят свои знания о Великой Отечественной войне. В этом году «Диктант Победы» состоится 25 апреля, сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.

«80 лет назад закончилась самая страшная война в истории, но сегодня сражения продолжаются — теперь на поле информации. Нас пытаются лишить памяти: перевирают факты, стирают имена Героев. Но пока жива правда о прошлом — жива и наша сила. Современные воины, вдохновленные подвигом дедов, сражаются с фашизмом в зоне СВО. И здесь «Диктант Победы» приобретает уникальное значение. Это, по сути, второй фронт, фронт борьбы за сохранение правды о подвиге советского народа. Поэтому так важно, чтобы подрастающие поколения, наши школьники хорошо знали историю той войны и помнили, какую цену заплатили наши предки за долгожданную Победу», — отмечает Лосунчуков.

По его словам, акция с каждым годом становится масштабнее: растет число участников, открываются новые площадки. Но даже если нет возможности прийти лично — проверить знания можно онлайн на официальном сайте диктантпобеды.рф. В этом году по предложению председателя партии в вопросы включат темы, посвященные событиям специальной военной операции.

«Знать — значит помнить. Помнить — значит чтить. Эта Победа — навеки в наших генах. И мы не позволим ее украсть», — подчеркивает Кирилл Лосунчуков.

«Диктант Победы» — проект «Единой России», который объединяет людей разных возрастов и национальностей. В этом году он пройдет в седьмой раз, а вопросы будут переведены на несколько языков. Все участники получат сертификаты, а лучшие — те, кто верно ответит на 25 вопросов о ключевых событиях войны, — смогут по праву назвать себя хранителями истории. Федеральные победители получат приглашение на главный парад Победы, который проходит 9 мая на Красной площади в Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.