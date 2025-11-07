Герой СССР и экс-губернатор Подмосковья Борис Громов отмечает день рождения

Громов родился 7 ноября 1943 г. в городе Саратове. 12 лет занимал пост губернатора Московской области. Окончил Ленинградское общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова в 1965 г., Военную академию имени М. В. Фрунзе в 1972 г., Военную академию Генштаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова в 1984 г. с золотой медалью.

Трудовую деятельность начал в рядах Вооруженных сил СССР в 1965 г. Последовательно прошел все должности от командира мотострелкового взвода до заместителя министра обороны РФ (генерал-полковник с 1989 г.) С 1972 по 1986 гг. — командир мотострелкового батальона, командир мотострелкового полка, командир 5-й гвардейской мотострелковой дивизии в Афганистане, заместитель командующего 38-й общевойсковой армией, командующий 28-й общевойсковой армией. С 1987 по 1989 гг. — командующий 40-й общевойсковой армией в Афганистане.

С 1989 по 2000 гг. — руководящая работа в Минобороны РФ. С 2000 по 2012 гг. — губернатор Московской области (проработал в должности три срока). С 2012 по 2013 гг. — представитель в Совете Федерации Федерального собрания РФ от правительства Московской области. Член КПСС с 1966 г. С 1989 по 1991 гг. — кандидат в члены Центрального комитета КПСС. В 1989 г. — народный депутат СССР. В декабре 2003 г. вошел в состав президиума Государственного совета РФ. Депутат Госдумы Федерального Собрания РФ второго созыва. Инициатор создания и бессменный председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

Громов является Героем Советского Союза. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Красной звезды, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, медалями и иностранными орденами. Постановлением губернатора Московской области от 31.05.2012 № 157-ПГ присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».

