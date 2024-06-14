Герой России назвала умершего летчика-космонавта Зудова истинным патриотом

Летчик-испытатель и Герой РФ Елена Серова высказалась своем покойном коллеге Вячеславе Зудове. По ее словам, пилот был настоящим патриотом, человеком выдержки и профессионалом своего ремесла.

Комментируя вести о смерти Зудова, его коллега вспомнила показательную историю — внештатную ситуацию с кораблем «Союз-23», когда борт садился на воду. Участником тех событий был Вячеслав Зудов, отметила Серова. По ее словам, тогда экипаж не мог своими силами попасть наружу, и вся команда рисковала задохнуться.

«Грамотные действия помогли им спастись. Это высокий профессионализм Вячеслава Зудова в первую очередь», — рассказала Герой России Елена Серова.

Пилот обратила внимание, что данная ситуация — единственная нештатная посадка на воду в истории отечественной космонавтики. По слова Серовой, пример этих событий изучали уже современные покорители космоса, рассчитывая, как действовать в реалиях аналогичных сценариев ЧП.

Вячеслав Зудов умер 12 июня в возрасте 82 лет. Церемония прощания с летчиком-космонавтом состоится 14 июня на федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны РФ в Мытищах.