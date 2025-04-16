Герой России, космонавт Елена Серова встретилась с воспитанницами Можайской ВК ГУФСИН

В сопровождении руководства территориального органа она ознакомилась с условиями, которые созданы для несовершеннолетних воспитанниц Можайской ВК, узнала, как организован образовательный процесс в воспитательной колонии, побывала в военно-патриотическом музее. Также летчик-космонавт посетила одно из общежитий отряда, библиотеку и столовую МВК.

Затем Елена Серова встретилась с воспитанницами учреждения. Она рассказала подросткам каково быть четвертой женщиной в истории России, которая побывала в космосе, и первой отечественной женщиной-космонавтом, побывавшей на Международной космической станции, где она провела полгода.

В ходе мероприятия был показан видеоролик о работе экипажа космической станции. Гостья рассказала о том, как проходит отбор в отряд космонавтов и какими качествами должен обладать космонавт. Встреча с Героем России никого не оставила равнодушным. Девушки задавали вопросы Елене Серовой о жизни на МКС и чувствах, которые испытывает человек во время полета в космос.

— Я очень рада сегодняшней встрече с вами. Сейчас вы стоите на пороге взрослой жизни, ответственно относитесь к учебе, образование играет важную роль в формировании личности, — отметила Елена Серова.

В завершение встречи Елена Серова провела автограф-сессию и вручила воспитанницам фотоснимки Земли из космоса. Девушки, в свою очередь, подарили Герою России творческие работы «Космонавт» и «Космическая ракета», сделанные своими руками.

Встреча состоялась по инициативе Общественной палаты Московской области и региональной ОНК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.