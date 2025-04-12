Герой РФ, летчик-космонавт Борисенко рассказал о работе в космосе

12 апреля в РФ отмечается День космонавтики. Впервые его отпраздновали в 1962 году, ровно через год после первого полета человека в космос, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, особое место в «звездной» истории занимает Московская область, где расположены знаменитые предприятия ракетно-космической отрасли, а подмосковные ученые, инженеры, конструкторы, космонавты — идут дальше по бесконечному пути открытий, говорится на сайте Мособлдумы.

В Королеве проживает летчик-космонавт, сотрудник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, Герой Российской Федерации Андрей Иванович Борисенко. В День космонавтики он рассказал о том, по каким законам живут и работают космонавты.

«Во втором классе я посмотрел фильм под названием „Укрощение огня“. Вот для меня, так оглядываясь назад, эта мечта началась именно с просмотра этого фильма, и с той ауры, которая была удачно реализована создателями фильма, ауры профессии инженера-ракетчика. Поэтому, когда я посмотрел его, мне очень захотелось, чтобы и моя жизнь, когда я вырасту, стала такой же интересной, насыщенной, как была показана на экране, которой жили главные герои», — поделился он.

Своего первого полета в космос Андрей Борисенко ждал долго — никак не удавалось пройти медкомиссию из-за некоторых особенностей организма. Путь от недопуска к долгожданному «годен» длился 10 лет.

«Все это время я продолжал работать в Ракетно-космической корпорации „Энергия“, в главной оперативной группе управления. И прошел все ступеньки карьеры от инженера, которым я пришел работать, до сменного руководителя полетами в ЦУПе-М. И за время этих лет работы, я, наверное, собрал огромное количество информации, и для себя даже сделал такой вывод, что в космосе ничего неожиданного для себя не увижу», — вспоминает космонавт.

Борисенко считает, что опыт международных космических станций показывает, что для того, чтобы успешно работать в трудных условиях, нужно найти взаимопонимание друг с другом и учитывать интересы друг друга. Тогда получится нормальный коллектив, который позволит и в космос летать, и на земле работать, и жить в понимании друг друга без тех конфликтов, которые часто возникают у нас на земле.

Космонавт рассказал и о самом впечатлившем его «законе» космоса, не схожего ни с чем на земле.

«Главный, на мой взгляд, это закон гравитации, точнее её отсутствие в условиях космического полёта, то есть невесомость. Невесомость даёт человеку такие фантастические возможности. На земле вы не сможете висеть под 45 градусов горизонта вниз головой, развернувшись, ещё на 50-60 градусов, и часами работать в таком состоянии. Просто организм этого не позволит. А в космосе ты можешь это делать совершенно комфортно, нормально, без каких-либо сложностей. И это всё благодаря невесомости — в космосе как бы не повернулось тело относительно условного пола, потолка и стен, человек не меняется в ощущении самого себя», — заключил он.